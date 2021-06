'Sleepy Joe' er væk – også i de russiske medier

Ruslands præsident, Vladimir Putin var lutter smil, da han forlod Genève efter mødet med sin amerikanske kollega, Joe Biden. I optakten til mødet havde han ellers været hård. Nærmest undervejs til Genève beskrev han tidligere præsident Donald Trump som »meget talentfuld og ekstraordinær, mens Biden ifølge Putin bedst kunne ses som »karrierepolitiker«.

For Putin – den selviscenesatte handlingens mand – er det sidste noget af det værste. Man tager en tørn for sit land, når der er brug for det, og så går man tilbage til sit rigtige arbejde bagefter. For Putin kan den tørn ende med at vare næsten fire årtier, men karrierepolitiker er han ikke.