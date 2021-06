Palæstinensere annullerer aftale om en million vaccinedoser med Israel

Palæstinenserne har fredag annulleret en aftale med Israel om at modtage en million doser covid-19 vacciner, som er tæt på udløbsdatoen.

Den nye israelske regering meddelte tidligere fredag, at de ville overføre en stor mængde vacciner, som var ved at være udløbet, til palæstinenserne.

Til gengæld skulle Israel modtage en leverance af vacciner fra Pfizer til efteråret.

De palæstinensiske myndigheder blev stærkt kritiseret på sociale medier af deres egen befolkning for at have indgået handlen. De blev beskyldt for at acceptere andenrangsvacciner.

De første 100.000 doser er blevet overført til Vestbredden. Efter at have inspiceret vaccinerne var de palæstinensiske myndigheder utilfredse:

»De lever ikke op til vor standard, så vi besluttede at returnere dem«, siger den palæstinensiske sundhedsminister, Mai Alkaila.

ritzau