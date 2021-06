FN kræver stop for våben til Myanmar og advarer om borgerkrig

Et flertal af medlemslandene i FN’s Generalforsamling er blevet enige om at kræve et stop for våbensendinger til Myanmar. Det sker i form af en resolution, der fredag blev vedtaget med støtte fra 119 lande. I resolutionsteksten står der blandt andet, at »alle medlemslande opfordres til at forhindre strømmen af våben ind i Myanmar«.

Resolutionen opfordrer også militærjuntaen i Myanmar, der kuppede sig til magten i landet 1. februar, til standse volden mod fredelige demonstranter og frigive tilbageholdte politikere som den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

»Risikoen for en større borgerkrig er reel«, siger FN’s udsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, efter afstemningen.

» Tiden er af afgørende betydning. Muligheden for at omgøre militærets magtovertagelse bliver mindre«, tilføjer hun.

Resolutioner fra FN’s Generalforsamling er ikke lovmæssigt bindende. Men de har stor politisk betydning.

EU’s svenske FN-ambassadør, Olof Skoog, siger, at fredagens afstemning sender et kraftigt signal:

»Den delegitimiserer militærjuntaen, fordømmer dens vold mod sit eget folk og viser, hvor isoleret den er i resten af verden«.

36 lande afholdt sig fra at stemme

Kun Hviderusland stemte imod vedtagelsen af resolutionen. 36 medlemslande afholdt sig fra at stemme – heriblandt Rusland og Kina. For flere af de lande, der afholdt sig fra at stemme, var argumenterne blandt andet, at krisen er Myanmars eget problem, og at resolutionen alligevel ikke vil gøre nogen forskel.

FN’s Generalforsamling havde i et tidligere udkast lagt op til, at en resolution skulle kræve en egentlig våbenembargo mod Myanmar. Men det blev droppet efter pres fra flere af Myanmars nabolande.

Ifølge den lokale observatørgruppe Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) er mindst 860 personer blevet dræbt, og over 4.120 er blevet tilbageholdt, siden militæret overtog magten i Myanmar 1. februar. Militæret har forklaret kuppet med, at regeringen ikke ville tage hånd om svindel ved valget i november. Uafhængige valgobservatører fra både ind- og udland har tidligere sagt, at valget foregik ordentligt.

