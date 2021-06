Han var en af kræfterne bag et af de mørkeste kapitler i Irans historie. Nu er han landets nye præsident

Allerede som ung bestred Irans kommende præsident, Ebrahim Raisi, ansvarsfulde poster i det iranske retsvæsen. I kølvandet på den islamiske revolution i 1979, der førte til shahens fald, blev Raisi i en alder af 20 år udpeget som offentlig anklager i Karaj, der er naboby til hovedstaden Teheran.

Mange oppositionsfolk, der lever i eksil, kender ham nok bedre som en af kræfterne bag massefordrivelsen af marxister og andre venstreorienterede. Tusindvis af politiske fanger blev henrettet på ordre fra den daværende ayatollah Ruhollah Khomenei i 1980’erne. Det betegnes i dag som et af de mørkeste kapitler i den islamiske republiks historie.

På det tidspunkt var Raisi viceanklager ved Revolutionsdomstolen i Teheran. Han var ifølge menneskeretsgrupper som Amnesty International en af de fire dommere, der førte tilsyn med det.

Selv afviser han at udtale sig om sin eventuelle rolle i henrettelser af systemkritikere. Iran har aldrig erkendt, at det fandt sted.

»Raisi er en søjle i et system, der fængsler, torturerer og dræber folk for at vove at kritisere den statslige politik«, sagde Hadi Ghaemi, der er direktør for Center for Menneskerettigheder i Iran (CHRI), til nyhedsbureauet Reuters forud for valget.

Raisis post som viceanklager på det tidspunkt, hvor henrettelserne fandt sted, fik i 2019 USA til at sætte ham på en liste over iranere, der er underlagt sanktioner. Han står stadig på den liste, skriver Reuters.

Lover at fortsætte kamp mod korruption

Den nu 60-årige Ebrahim Raisi er i dag Irans øverste dommer og tilhører landets ultrakonservative religiøse elite. Han blev på forhånd betragtet som præstestyrets favorit til præsidentposten.

Klædt i præstefrakke og en sort turban, der viser, at han nedstammer i direkte linje fra profeten Muhammed, signalerer Raisi tydeligt sit konservative religiøse ståsted. Han er en ydmyg og disciplineret mand, der har kæmpet mod korruption og for de fattige, lyder hans omdømme.

Den kommende præsident er ikke kendt for sin karisma. Men som chef for Irans domstole – og med årtiers erfaring inden for retsvæsenet – er Raisi blevet populær i befolkningen for at have sørget for, at korrupte embedsmænd er blevet retsforfulgt.

I løbet af valgkampen lovede han at fortsætte indsatsen mod korruption. Han siger også, at han vil bygge fire millioner hjem til familier i den lave ende af indkomstskalaen. Og han lover at opbygge »en folkets regering for et stærkt Iran«.

Raisis tilhængere mener, at han er Irans bedste håb for en præsident, der kan modstå presset fra Vesten og hjælpe Iran ud af en dyb økonomisk krise. Flere iranske medier nævner endda Ebrahim Raisi som en mulig efterfølger for Irans øverste leder, den snart 82-årige ayatollah Ali Khamenei.

Raisi bærer i dag den ærefulde titel af hojatoleslam, som direkte oversat betyder ’bevis på islam’. I den shiitiske rangorden er det ét niveau under ayatollahen.

Ud over at være chef for det iranske retsvæsen er Raisi også medlem af det udvalg, der vælger landets øverste leder. Raisi overtager præsidentposten efter Hassan Rouhani. Han ventes at blive taget i ed i august.

ritzau