Fransk regering truer med tvang: Sundhedspersonale vil ikke lade sig vaccinere

De ansatte i det franske sundhedsvæsen og ældrepleje risikerer at stå over for et ubehageligt valg senest i september: Enten lader de sig vaccinere mod corona, eller de risikerer forskellige former for sanktioner, som endnu ikke er besluttet.

Samtidig overvejer regeringen at indføre tvungen fremvisning af coronapas ved besøg på restauranter og museer, sagde regeringens talsmand Gabriel Attal torsdag på tv-stationen LCI.

Panikken begynder nemlig så småt at brede sig i takt med, at virusvarianten breder sig i dele af landet, og læger og videnskabsmænd frygter en fjerde bølge af epidemien efter ferien.