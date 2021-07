Ego. Og forretning.

Det var de to ting, det handlede om, da milliardæren og Virgin-eventyren Richard Branson sent søndag eftermiddag som den første privatperson i egen raket skød sig selv, to piloter og tre missions-specialister ud i rummet i rumfartøjet ’VSS Unity’ og efter 15 minutter og 18 sekunder landede i New Mexico i USA.