Militæret mangler klare rammer for brug af kunstig intelligens

Selv om udviklingen af kunstig intelligens allerede nu begynder at vende op og ned på den måde, vi tænker krig og forsvar på, er det stadig uklart, hvilke rammer der gælder for det danske militær. Det mener en af landets førende militære folkeretseksperter, der betegner den danske debat om emnet som umoden.

Det er sikkerheds- og folkeretseksperten Iben Yde fra Forsvarsakademiet, der står bag kritikken. Hun mener, at Forsvaret i den tid, vi lever i, har brug for klarere retningslinjer end den nuværende nationale strategi for kunstig intelligens, der blot siger, at den »ikke må anvendes til at krænke menneskets grundlæggende rettigheder«.