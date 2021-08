Angreb på tankskib øger spændinger med Iran

Automatisk oplæsning

Et angreb mod et tankskib, der kostede to mennesker livet, bør få konsekvenser for Iran.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, mandag.

En talsmand for Iran det iranske udenrigsministerium svarer, at Iran omgående vil reagere, hvis landets sikkerhed bliver truet.

Advarslerne fyger frem og tilbage, efter at USA, Israel og Storbritannien har beskyldt Iran for at stå bag et angreb mod et tankskib ud for Omans kyst.

Skibet er drevet af et israelsk shippingselskab.

Boris Johnson beskriver det som ’et uacceptabelt og uhyrligt angreb mod den kommercielle skibsfart’.

»Iran må mærke konsekvenserne af, hvad de har gjort«, siger han mandag.

En brite og en rumæner blev dræbt i angrebet.

Angrebet fik mandag Storbritannien til at indkalde Irans ambassadør i landet til en samtale.

Kort efter indkaldte Iran de britiske og rumænske udsendinge i landet for at drøfte de to landes ’beskyldninger mod den islamiske republik’, skriver det iranske nyhedsbureau Fars.

En talsmand fra det iranske udenrigsministerium udtaler, at landet ikke vil tøve med at beskytte sine sikkerhedsmæssige og nationale interesser og vil reagere omgående, hvis det skulle blive nødvendigt.

Et amerikansk flådefartøj eskorterede tankskibet ’Mercer Street’, der blev angrebet. USA’s flåde udtalte lørdag, at alt tyder på, at der var tale om et droneangreb.

Israels premierminister, Naftali Bennett, har beskyldt Iran for at forsøge at unddrage sig ansvar og kalder det ’fejt’, at Iran benægter sin skyld.

En unavngiven embedsmand i Iran siger til nyhedsbureauet Nournews, at den iranske regering betragter ’truslerne fra vestlige embedsmænd og det zionistiske regime (Israel, red.) som propaganda’.

Iran og Israel har flere gange i de seneste måneder beskyldt hinanden for at angribe hinandens fartøjer.

