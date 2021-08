Taleban rykker frem og er tæt på at erobre den første provinshovedstad

Mens der er ny debat om sikkerheden for tolke og civilt ansatte, der har været uundværlige i krigen i Afghanistan, rykker Taleban frem. I Helmand er Kabul-regeringens sidste bastion, provinshovedstaden Lashkar Gah, i fare for at blive løbet over ende.