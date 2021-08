Han var i spil til Det Hvide Hus, men hans eget overmod og krænkelse af kvinder fører nu til hans fald

For kun et år siden samlede staten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, sine nærmeste medarbejdere og højtstående funktionærer fra statens administration i sin embedsbolig i statens hovedstad, Albany.

De havde ikke alene besejret coronaen, som han udtrykte det i sin tale. De – og især guvernøren – havde gjort New York til et forbillede med den heroiske indsats i foråret 2020, hvor tv-stationer verden over viste køer af ambulancer, der kørte syge ind i overbelagte sygehuse – mens ligvogne kørte de døde ud til improviserede kirkegårde.

New York var blevet et af epidemiens globale centre. Men byen havde redet stormen af med brug af mundbind og andre forholdsregler på et tidspunkt, hvor landets præsident gjorde nar ad disse tiltag, og hele landet fulgte New York. Hver dag fulgte op til 59 millioner amerikanere Andrew Cuomos briefinger på tv.