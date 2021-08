Ekspert: Det nyeste kapitel i MeToo-skandalen fra New York sætter gang i den helt store gætteleg

Tirsdag gik New Yorks guvernør Andrew Cuomo af efter over et halvt års anklager om mindst 11 seksuelle krænkelser, flere af de påståede overgreb foretaget mod kvinder, der arbejdede for ham.

Allerede i marts, da anklagerne kom frem, krævede flere politikere hans afgang. Da delstatens justitsminister fremlagde en undersøgelse af overgrebene, opfordrede præsident Joe Biden sin partifælle til at træde tilbage. Til sidst måtte selv Cuomo indse, at der ikke var andet at gøre end at træde tilbage. Han fastholder dog fortsat sin uskyld.