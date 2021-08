Tolken Mir er fanget uden for lufthavnen og beder Danmark om hjælp: »Jeg har løbet efter alle flyene«

Mens regeringen lover at gøre »ALT« for at evakuere tidligere hjælpere, forsøger den unge afghaner Mir, der tolkede for de danske styrker for et årti siden, at få danske myndigheder til at redde ham ud af Kabul.