Skovbrand er ottedoblet på vej mod Californiens hovedstad

Røgen hænger over Pollock Pines, Californien. En skovbrand, der brød ud nær Californiens hovedstad, Sacramento, for bare et par dage siden, er eksploderet i omfang. På blot 24 timer er den ottedoblet fra 2600 hektar til 21.600 hektar eller 216 kvadratkilometer. Det svarer til et område på størrelse med Møn.