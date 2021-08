Jordskælv bringer Haiti i knæ med over 2000 døde og madmangel

Lørdagens voldsomme jordskælv i Haiti har bragt den caribiske nation i knæ, og hundredvis af mennesker mangler mad og drikke.

Det siger premierminister Ariel Henry i en videotale onsdag lokal tid.

Onsdag oversteg dødstallet fra naturkatastrofen 2000 med i alt 2189 døde. Det er en stigning på over 200 fra dagen før.

Samme dag er Ariel Henry rejst til den sydvestlige by Les Cayes, der er en af de hårdest ramte områder af jordskælvet. Her erkender premierministeren, at Haiti er i store problemer.

»Haiti er bragt i knæ. Jordskælvet, der har ødelagt en stor del af den sydlige del af landet, udstiller igen vores begrænsninger, og hvor skrøbelige vi er«, siger premierministeren.

Samtidig er hospitalerne i Haiti blevet overvældet af de mange sårede efter katastrofen.

Sundhedspersonale arbejder i midlertidige telte uden for hospitalet for at redde livet på hundredvis af sårede, herunder flere børn.

Ramt af en tropisk storm

Antallet af sårede er steget de seneste 24 timer fra knap 10.000 til over 12.000 mennesker.

Blot tre dage efter jordskælvet blev Haiti ramt af en tropisk storm, der fik myndighederne til midlertidigt at indstille eftersøgningsarbejdet efter overlevende.

Jordskælvet fik lørdag Ariel Henry til at erklære landet i krisetilstand i den næste måned.

Det havde en beregnet styrke på 7,2 og kunne mærkes flere steder i Caribien.

Jordskælvet er et af de værste i Latinamerika de seneste 25 år målt på antallet af omkomne.

Det eneste, der var værre, var tilbage i 2010 - også i Haiti. Her var det officielle dødstal over 300.000. Andre har dog anslået det til at være lavere.

Haiti kæmper i forvejen med udbredt bandekriminalitet og coronapandemien. Det er også kun lidt over en måned siden, at landets præsident blev skudt og dræbt i sit hjem, mens han lå og sov.

ritzau