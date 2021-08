Grækenland opfører hegn ved Tyrkiets grænse for at undgå migranter

Samtidig med at et ukendt antal mennesker desperat forsøger at flygte fra Afghanistans kaos, bliver der bygget en mur rundt om i Europa. Det skal forhindre, at en ny bølge af migranter strømmer til kontinentet ligesom under den store flygtningekrise i 2015.

Grækenland har netop gjort et 40 kilometer langt hegn færdigt ved grænsen til Tyrkiet for ikke passivt at afvente, at situationen udvikler sig, som det udtrykkes.

»Vores grænser vil forblive ukrænkelige«, lyder det fra den græske minister for borgerbeskyttelse, Michalis Chrisochoidis, der fredag besøgte grænsen til Tyrkiet ved den græske region Evros. Det rapporterer det britiske nyhedsmedie BBC.