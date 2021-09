Talte han sandt, Joe Biden, da han holdt sin første tale til verdenslederne?

Man kunne næsten fornemme, hvordan skuldrene på statsledere verden over kollektivt faldt ned i et mere afslappet leje, da det efter en dramatisk valgnat i begyndelsen af november 2020 stod klart, at Joe Biden ville afløse Donald Trump som amerikansk præsident.

Efter fire år med en konfrontatorisk, ofte uberegnelig og politisk indadvendt leder af den frie verden så mange allierede præsidenter og statsministre i særligt de vestlige lande frem til at blive ført an af en mere klassisk skolet amerikansk politiker, der med egne ord havde den dybeste respekt for de internationale organisationer og konventioner.