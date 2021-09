Spædbørn bortføres, og lig skæres op: »Graden af militærets brutalitet er fuldkommen ubegribelig«

Militæret i Myanmar har i årtier haft ry for at være et af de mest brutale i verden, men det er åbenlyst ikke noget, der bekymrer landets generaler. Tværtimod tager de stadig mere grusomme metoder i brug mod deres egen befolkning.

Militæret væltede i februar Myanmars civile regering ved et kup, og det har efterfølgende indledt en klapjagt på de aktivister, som fører an i protesterne mod kuppet. Mange af disse aktivister er gået under jorden, og for at presse dem til at melde sig er militæret begyndt at bruge en ny teknik.