51-årige Julie har været strandet i Danmark siden juli: »Jeg taler med mit flyselskab hver anden eller tredje dag«

Julie Maegaard landede i Kastrup 26. juli. Hun var rejst fra sin australske mand og deres to sønner for at besøge sin 82-årige mor, hvis helbred var skrantende. Julie havde en returbillet til sin hjemby Melbourne i starten af september. Men hun sidder stadig strandet i sin mors hus i Roskilde. Flyselskabet har aflyst hendes returflyvning på ubestemt tid, og det er derfor uvist, hvornår hun får mulighed for at kramme sin familie igen.

Julie Maegaard er blevet en af de tusindvis af australiere, der sidder fast i udlandet på grund af corona- og rejserestriktioner. I øjeblikket er der, ifølge den australske ambassade, registreret omkring 47.800 borgere og fastboende, der ønsker at vende tilbage til Australien. Alene i Danmark er der tale om omtrent 200 personer.