Han var med til at sikre landets optagelse, men igen i aften vil han være genstand for EU's vrede

Den polske ministerpræsident, Mateusz Morawiecki, vidste udmærket godt, at han bevægede sig ind i løvens hule, da han tirsdag stillede op til debat med EU-Parlamentet. Det er ikke utænkeligt, at han ligefrem nød det.

For slagsmålet med det EU-kammer, som flere østeuropæiske ledere elsker at hade, tjente nøjagtigt sit formål: at vise det polske publikum, at han siger fra over for EU’s overmagt, at han kan modstå presset, og at han er en ægte frihedskæmper.