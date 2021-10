FN advarer: Afrikas sidste gletsjere kan snart være væk

Afrikas tre sidste gletsjere smelter nu så hurtigt, at de kan være forsvundet helt om cirka 20 år. De vigende gletsjere er et udtryk for klimaforandringernes ødelæggende konsekvenser for kontinentet i det hele taget, hedder det i en ny rapport fra FN.

De afrikanske lande bidrager med mindre end 4 procent til den globale udledning af drivhusgasser, men forandringerne har uforholdsmæssigt store konsekvenser for de 1,3 milliarder mennesker på kontinentet, understreger rapporten fra Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) og andre bidragydere. Oversvømmelser bliver voldsommere, tørkeperioder længere, og temperaturen bliver ved med at stige.