Danmark snakker med allierede om ambassadør-drama i Tyrkiet

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) reagerer nu i en skriftlig udtalelse på Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogans udtalelse om, at han vil gøre den danske ambassadør i Tyrkiet og ni andre ambassadører til persona non grata.

»Vi har fra Udenrigsministeriets side ikke modtaget nogen officiel henvendelse om såkaldt persona non grata-status«.

»Jeg kan dog oplyse, at vi er i tæt kontakt med vores venner og allierede om sagen, og vi vil fortsat stå vagt om vores fælles værdier og principper, som også udtrykt i fælleserklæringen«, siger han i den skriftlige udtalelse.

At erklære ambassadører for persona non grata er typisk det første diplomatiske skridt inden en reel udvisning.

Meldingen om, at ambassadørerne vil blive erklæret uønskede kommer, efter at de ti ambassadører har opfordret til, at den tyrkiske aktivist Osman Kavala bliver løsladt.

Ud over Danmark har Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand underskrevet erklæringen om at løslade den tyrkiske aktivist.

ritzau