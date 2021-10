Polen advarer EU mod at starte 3. verdenskrig

Konflikten mellem EU og Polen raser videre efter et EU-topmøde, hvor EU-ledere ellers betonede »dialogens vej frem«.

I et interview med Financial Times beskylder den polske ministerpræsident, Mateusz Morawiecki, EU for at have sat en »pistol for panden« af Polen. Og den polske regeringschef truer med at bruge alle midler, hvis EU-Kommissionen »starter 3.verdenskrig« ved at tilbageholde penge til Warszawa.