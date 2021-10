Stormagter vil sikre lynhurtige vacciner ved nye pandemier

Lederne fra verdens stormagter ønsker, at man i fremtiden på blot 100 dage kan udvikle nye vacciner under eventuelle pandemier. Det fremgår af et udkast til en fælles udtalelse fra G20-landene.

»Vi vil bakke op om videnskaben for at forkorte perioden, det tager at udvikle sikre og effektive vacciner, behandling og diagnosticering, fra 300 til 100 dage«, lyder det i udkastet, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Under normale omstændigheder kan det tage årtier at udvikle vacciner. I forbindelse med coronapandemien er det dog lykkedes at gennemføre udvikling, test og godkendelse af vacciner på mindre end et år. Og fremover skal det altså gå endnu hurtigere, mener G20.

G20 blev stiftet i 1999 og er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. G’et står for gruppe. Den magtfulde gruppe samles denne weekend til topmøde i Rom i Italien. Efterfølgende tager dens ledere videre til klimakonferencen COP26, der afholdes i den skotske by Glasgow og indledes søndag.

Fredagens udkast fra G20 kan stadig nå at blive ændret. Det forventes dog ikke at ske, siger embedsfolk ifølge Reuters. Ambitionen om hurtig udvikling af vacciner skal blandt andet realiseres gennem udvidet samarbejde, skriver G20. Der skal også laves omfattende registre med frivillige, og forskellige tilsyn skal knyttes tættere til processen.

Af udkastet fremgår det blandt andet også, at G20 støtter målet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at have vaccineret 70 procent af vaccinemålgruppen i alle lande senest i midten af 2022. Mange lande har allerede nået det mål. Flere steder betyder langsom udrulning dog, at under fem procent af befolkningen er vaccineret.

ritzau