G20-topmøde støtter Bidens bundgrænse for selskabsskat

USA’s præsident, Joe Biden, har lørdag sikret sig en politisk sejr, efter lederne for de 20 største økonomier i verden (G20) har nikket ja til at indføre en bundgrænse for selskabsskat.

Det er sket på G20-topmødet i den italienske hovedstad, Rom. Det rapporterer CNN.

Den formelle godkendelse af forslaget finder sted ved afslutningen af topmødet søndag. Den nye bundgrænse for selskabsskatten skal være 15 procent.

Selskabsskatten i Danmark er på 22 procent. Det ligger tæt på det gennemsnitlige niveau i EU.

»Vi har opnået en historisk aftale om et mere retfærdigt og mere effektivt internationalt skattesystem. Sådan lyder det lørdag fra Italiens premierminister«, Mario Draghi.

Hensigten med en minimumssats er blandt andet, at store multinationale selskaber ikke skal kunne udnytte, at enkelte lande som for eksempel Irland har en meget lav selskabsskat. Den nye bundsats skal gælde fra 2023.

Samtidig forpligtes de store selskaber til i fremtiden til at betale skat i de lande, hvor de tjener pengene.

Det har længe været kendt, at store techselskaber som Apple, Facebook og Google har bedrevet en aggressiv men ikke ulovlig skatteplanlægning. Det har betydet, at kæmpe milliardbeløb er havnet i skattely.

USA’s forslag har tidligere fået opbakning fra G20-landenes finansministre. I alt 140 lande har udtrykt deres støtte til den nye bundgrænse.

G20 tæller udover USA også EU, Kina, Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Indien, Indonesien, Japan, Sydkorea, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika og Tyrkiet.

Kinas leder, Xi Jinping, er ikke mødt op til topmødet i Rom.

Et andet stort emne på G20-topmødet er klima. Her synes landene fortsat at stå langt fra hinanden ikke mange timer før, at FN’s store klimakonference i Glasgow, Skotland, starter søndag.

