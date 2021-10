Tre er dræbt under store demonstrationer mod Sudans kupmagere

Der har lørdag været melding om store demonstrationer i Sudans hovedstad, Khartoum, og andre byer mod militærkuppet tidligere på ugen. Soldater har skudt og dræbt tre personer.

I Khartoum skød soldater med tåregas og affyrede skud for at sprede en stor folkemængde.

Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at hundredtusinder har været på gaden for at deltage i protesterne. Men det er ikke en oplysning, som umiddelbart bekræftes fra anden side.

En lægeorganisation fortæller, at tre demonstranter er dræbt i Khartoums tvillingeby Omdurman. 38 blev tidligere meldt såret.

Titusinder er på gaden i Khartoum for at kræve demokrati.

Demonstranter med sudanske flag råber blandt andet: ’Militærstyre kan ikke støttes’. De markerer, at de ønsker, at en civilt ledet regering genetableres efter militærkuppet mandag.

»Folk har afleveret deres budskabet, at et tilbagetog ikke er en mulighed, at magten tilhører folket«. Det siger demonstranten Haitham Mohamed.

Der har i løbet af ugen allerede været omfattende demonstrationer mod kuppet, som blev ledet af general Abdel Fattah al-Burhan. Ved kuppet blev premierminister Abdalla Hamdok afsat, og der indførtes nødretstilstand i landet.

Sudan har siden 2019 været ledet af en overgangsregering - lige frem til kuppet mandag. Den bestod af militæret og civile grupper.

De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen i 2019 af landets tidligere leder Omar al-Bashir. Et frit valg var planlagt i juli 2023.

Det internationale samfund skruede tidligere på ugen op for sanktionerne mod Sudan.

Således indstillede Verdensbanken onsdag udviklingshjælpen til landet. Den Afrikanske Union har suspenderet landets medlemskab af organisationen på grund af militærets magtovertagelse.

ritzau