Norsk minister: Thunberg er ude på en lidt farlig kurs

Det er ikke særlig konstruktivt, når Greta Thunberg langer benhårdt ud efter verdens politikere ved klimatopmødet COP26.

Sådan lyder det fra blandt andre fra Norges klima- og miljøminister.

»Når man siger, at politikken ikke har nogen betydning, og at man nærmest bare kunne lade være med at mødes, så er man ude på en lidt farlig kurs«, siger klima- og miljøminister Espen Barth Eide til norske NRK.

Den 18-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg stod fredag i spidsen for en demonstration i forbindelse med GOP26 i skotske Glasgow.

Her kaldte hun i en tale blandt andet klimatopmødet for en fiasko.

Men det fører ikke meget godt med sig, når en af de mest profilerede klimaaktivister på den måde signalerer, at situationen er håbløs.

Det mener den norske avis Aftenpostens politiske redaktør, Kjetil Alstadheim.

»Der er brug for en Greta Thunberg og aktivister, der trykker på udefra. Men der er ikke brug for en Greta Thunberg, der bare spreder foragt og håbløshed«, skriver Kjetil Alstadheim i en klumme.

»Hun risikerer at lede folk ind i noget autoritært, antidemokratisk og direkte farligt. Hendes retorik er kun et lille skridt fra at være opfordring til civil ulydighed. Det er heller ikke sandt, hvad hun siger. Der sker fremskridt, også selv om de ikke er store nok«, skriver redaktøren.

Thunberg er kendt globalt for sin kamp mod klimaforandringer. I 2019 blev hun kåret som Årets Person af det amerikanske magasin Time.

I august 2018 begyndte Thunberg sin skolestrejke for klimaet. Her blev hun væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i den svenske hovedstad, Stockholm.

