Regeringen er klar til at bistå Polen med grænsehjælp

Hvis Polen ønsker det, er Danmark klar til at tilbyde hjælp til grænsebeskyttelse til det centraleuropæiske land, hvor tusindvis af flygtninge og migranter står på grænsen, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) under et statsbesøg i Tyskland:

»Der er ingen tvivl om, at hvis der er behov, vil vi gerne se på, hvordan vi kan hjælpe Polen, hvis de ønsker det. Det er vi fuldstændig åbne overfor. Det vil vi kigge på, hvis der kommer sådan en henvendelse, men jeg har forstået, at Polen i første omgang gerne vil tage vare på sine egne grænser«.

Tusindvis af flygtninge og migranter står nu på grænsen til Polen efter at være rejst frit gennem Hviderusland, også kaldet Belarus blandt nogle modstandere af præsident Aleksandr Lukasjenko.

Ifølge Polen er der 15.000 soldater i grænseområdet til Hviderusland. Her er grupper af migranter flere gange brudt gennem grænsehegnene natten til onsdag. Dansk Folkeparti foreslår 200 soldater til den polske grænse, mens Venstre gerne vil yde hjælp til grænsebeskyttelse, hvis Polen ønsker det.

Jeppe Kofod vil have yderligere sanktioner mod Hviderusland. EU har allerede indført nye sanktioner mod Hviderusland på grund af situationen ved grænsen. Det er i tillæg til dem, som Hviderusland allerede var underlagt i kølvandet på regeringens hårde kurs over for opposition efter sidste års præsidentvalg.

På spørgsmålet om sanktioner overhovedet nytter noget, svarer udenrigsministeren:

»Vi skal have nye, omfattende og skrappe sanktioner, specielt mod dem der står for det her migrationsinstrument, hvor de bruger mennesker til at lave en hybrid krigsførelse, som der i virkeligheden er tale om her«.

ritzau