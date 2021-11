Østrigsk ekskansler mister immunitet efter anklager om korruption

Den korruptionsanklagede tidligere østrigske kansler Sebastian Kurz har mistet sin parlamentariske immunitet. Det har landets parlament – heriblandt medlemmer af ekskanslerens parti ÖVP – torsdag stemt for.

Kurz er sammen med en gruppe nære støtter under mistanke for korruption. Mistanken går på, at de skulle have købt sig til positiv medieomtale på skatteydernes regning. Østrigs finansministerium mistænkes således for at have indrykket annoncer i en avis til gengæld for positiv omtale af Kurz. Da skandalen tog fart i oktober, sørgede anklagere for at få foretaget ransagninger flere steder, heriblandt i finansministeriet.

Ekskansleren har afvist alle anklager. 35-årige Kurz havde en kometkarriere og var en af verdens yngste regeringsledere, før han meddelte sin afgang. Det er anden gang, han må forlade posten. Han blev også væltet ved en tillidsafstemning i 2019. Han var kun 31 år, da han første gang satte sig på kanslerposten.

Hans afløser er 52-årige Alexander Schallenberg, som skal forsøge at holde liv i regeringen mellem det konservative parti ÖVP og koalitionspartneren De Grønne. Deres nuværende regeringsperiode står til at løbe frem til 2024.

Mange politiske analytikere forventer, at Kurz vil forsøge at gøre comeback. De mener, at Kurz trods sin afgang vil forsøge at regere som en slags ’skyggekansler’.

ritzau