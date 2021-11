Islands afgående regering tager en ny tørn

Automatisk oplæsning

Islands afgående koalitionsregering meddeler, at den fortsætter regeringssamarbejdet.

Meldingen kommer efter flere ugers forhandlinger oven på parlamentsvalget til Altinget i september.

Aftalen betyder, at Katrin Jakobsdóttir fra partiet Den Grønne Venstrebevægelse fortsætter som statsminister i en flertalsregering.

De to andre partier i koalitionen er det konservative Selvstændighedspartiet og centrumhøjrepartiet Fremskridtspartiet.

Dermed har Island for første gang siden 2003 en regering, der er i stand til at beholde magten efter et parlamentsvalg.

Katrin Jakobsdóttir er ellers blevet kritiseret for den i nogles øjne umage regeringskoalition.

Hendes parti gik også tre mandater tilbage ved valget. Til gengæld gik Fremskridtspartiet frem.

Men Selvstændighedspartiet er fortsat det største af de tre alliancepartnere.

Katrin Jakobsdóttir, at den nye regerings primære fokuspunkter er sundhed og bekæmpelse af klimaforandringer.

Samtidig vil den have øget fokus på statsfinanserne.

Det franske nyhedsbureau AFP har talt med den genudnævnte premierminister. Hun erkender, at det ikke er let at lede de tre partier.

»Det har været meget kompliceret i de seneste fire år. Det vil fortsat være kompliceret«, siger hun.

»Men det er måske også sundt at være nødt til at arbejde med mennesker, som man ikke er enige med alting om«.

Men hun tilføjer, at valgets besked var meget klar.

»Regeringen fik et klart flertal«.

Hendes partis tilbagegang med tre mandater til blot otte får konsekvenser.

Partiet mister det symbolsk vigtige miljøministerium og også sundhedsministeriet.

Til gengæld får det grønne venstreparti fiskeriministeriet, landbrugsministeriet, arbejdsministeriet og altså også statsministeriet.

Det største parti, Selvstændighedspartiet, sidder blandt andet på udenrigsministeriet, finansministeriet og justitsministeriet.

