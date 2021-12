Chile godkender ægteskab mellem to af samme køn

Med et flertal på 82 stemmer for og 20 imod har Chiles underhus tirsdag stemt ja til en ny lov, der gør det muligt for to mennesker af samme køn at blive gift.

Loven gør det også muligt for homoseksuelle par at adoptere børn.

I forvejen havde overhuset - eller Senatet - godkendt loven. Så nu mangler den kun en underskrift fra præsident Sebastián Piñera for at træde i kraft.

Siden 2015 har det været muligt for homoseksuelle i Chile at indgå en form for registreret partnerskab.

Den nye lov, der tillader ægteskab, blev først fremlagt i 2017 af Chiles daværende præsident, Michelle Bachelet.

Lidt overraskende meddelte hendes konservative efterfølger, Sebastián Piñera, i juni, at han ville prioritere at få loven vedtaget snarest.

Der er generelt stor opbakning til homoægteskaber i den chilenske befolkning. Men blandt landets mest konservative politikere er modstanden stor.

Det var da også en blok på højrefløjen, som tegnede sig for de 20 stemmer imod loven.

Også i det kommende præsidentvalg er spørgsmålet om ægteskab mellem to personer af samme køn et emne, der tydeligt skiller kandidaterne.

Den 35-årige venstrefløjskandidat, Gabriel Boric, støtter loven. Han er medlem af parlamentet og stemte ja ved tirsdagens afstemning.

Men hans modkandidat, den 55-årige konservative José Antonio Kast, er imod den nye lov.

De to mødes i anden og afgørende valgrunde den 19. december. I første valgrunde fik Kast 28 procent af stemmerne, mens Boric fik 26 procent.

En håndfuld af landene i det overvejende katolske Latinamerika har love, der tillader ægteskaber mellem to personer af samme køn.

Foruden Chile er det Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasilien, Uruguay, Argentina og 14 af de 32 delstater i Mexico.

ritzau