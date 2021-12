Op mod 100 frygtes dræbt: Godstog med 27 vogne blev blæst af sporet af tornado. En landede 70 meter væk, en anden i et hus

Artiklen er opdateret kl. 6.20 med bl.a. nyt dødstal og citater fra præsident Joe Biden og Amazon-stifter Jeff Bezos.

Halve bydele er fuldstændig forsvundet i den amerikanske delstat Kentucky, efter at mindst 30 tornadoer fredag aften amerikansk tid rasede gennem seks delstater i Midtvesten. Foruden Kentucky blev Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi og Tennessee hårdt ramt. Mindst 80 mennesker er omkommet, heraf over 70 alene i Kentucky. I alt frygtes op mod 100 mennesker at have mistet livet.