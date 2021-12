»Fuldkommen forfærdelig« nyhed: To Red Barnet-ansatte blandt ofrene for massakre i Myanmar

To ansatte fra Red Barnet var blandt de over 30 mennesker, der blev dræbt i et voldsomt angreb i Myanmar 24. december.

Det bekræfter hjælpeorganisationen tirsdag.

De to mænd var »blandt de mindst 35 mennesker, heriblandt kvinder og børn, der blev dræbt«, skriver Red Barnet i en meddelelse.

»Militæret tvang folk ud af deres biler, anholdt nogle, dræbte mange og brændte ligene«, meddeler Red Barnet.

En af de to mænd, der nu er bekræftet dræbt, var med til at uddanne lærere i Kayah-delstaten. Den anden havde arbejdet for Red Barnet i seks år.

Red Barnets øverste chef, Inger Ashing, kalder nyheden om deres død »fuldkommen forfærdelig«.

»Vi er rystet over den vold, der rammer civile og vores medarbejdere, som er dedikerede hjælpearbejdere, der hjælper millioner af børn i nød i hele Myanmar«, siger hun.

Organisationen tilføjer, at begge de to dræbte ansatte for nylig var blevet fædre.

Red Barnet har omkring 900 ansatte i Myanmar. De indstiller nu arbejdet i Kayah-delstaten og flere andre dele af Myanmar.

Oprørere, der kæmper mod militærstyret i det sydøstasiatiske land, siger, at de fandt over 30 brændte lig på en hovedvej i Kayah.

Det makabre fund blev gjort i et område, hvor militæret har kæmpet mod oprørsgrupper.

Ifølge lokale oprørere var ofrene civile, der forsøgte at komme væk fra kampe i området.

Militærstyret har forklaret, at regeringsstyrker blev angrebet, da de forsøgte at stoppe syv biler, der kørte »på en mistænkelig måde«.

Kort efter, at nyheden om angrebet var kommet ud, meddelte Red Barnet, at to af organisationens medarbejdere havde befundet sig i området og var savnet.

FN kræver undersøgelse

Ifølge FN’s vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Martin Griffiths, er der troværdige oplysninger om, at de dræbte var civile, som blev tvunget ud af deres biler og dræbt.

Han kræver en tilbundsgående undersøgelse.

»Jeg er forfærdet over meldingerne om angreb på civile«, siger han ifølge Reuters.

»Jeg fordømmer denne afskyelige hændelse og alle angreb på civile, der er forbudt i henhold til folkeretten«, siger han.

Myanmar har været præget af uroligheder, siden militæret 1. februar væltede Aung San Suu Kyis folkevalgte regering og selv tog magten.

Flere steder i Myanmar har der været omfattende protester mod militærkuppet. Militæret har slået hårdt ned på de protester og menes at have dræbt over 1300 mennesker.

Mange aktivister har siden sluttet sig til de væbnede etniske grupper, der i forvejen kæmpede mod militæret, og kampene er taget til i styrke.

ritzau