Franske partier strides om EU-flag i Triumfbuen

Et stort EU-flag, som var blevet hejst inde i Triumfbuen i Paris for at markere, at Frankrig 1. januar har overtaget det roterende EU-formandskab fra Slovenien, blev taget ned igen søndag.

Det skete efter vrede reaktioner fra flere politiske ledere på højrefløjen, fordi det franske flag, der normalt er hejst på monumentet, var fjernet.

»Ja til at lede EU, men nej til at udslette Frankrigs egen identitet«, hedder det i et tweet fra Republikanernes præsidentkandidat Valérie Pécresse.

Marine Le Pen partiet National Samling på den ydre højrefløj truer med at bringe sagen med EU-flaget i Triumfbuen for Frankrigs højeste forvaltningsdomstol.

»Da EU-flaget søndag blev taget ned, var det en ’stor patriotisk sejr’«, hed det i en reaktion fra Marine Le Pen.

Præsident Emmanuel Macrons og regeringens talsmænd siger imidlertid, at det hele tiden var planen at tage EU-flaget ned igen søndag, efter at det nytårsdag var blevet markeret, at Frankrig har overtaget formandskabet i EU.

Præsidentvalg i april

Det franske formandskab kommer i en periode, hvor franskmændene forbereder et præsidentvalg i april. Derfor vil den franske præsident forsøge at nå mest muligt i EU-regi inden da, så han også kan fokusere på valgkampen. Det siger iagttagere.

Blandt de emner, der står højst på dagsordenen, er klimaet.

Valerie Pecresse, som for få uger siden blev valgt som det konservative Republikanske Partis præsidentkandidat, er den første kvindelige republikanske præsidentkandidat i Frankrig nogensinde.

Ifølge Reuters har meningsmålingerne indtil videre vist, at Pecresse kan se frem til 11 procent af stemmerne ved valget i april næste år.

I midten af oktober blev Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, nomineret som præsidentkandidat for det franske socialistparti.

Meningsmålinger har hidtil tydet på, at centrumpolitikeren Macron bedst vil kunne vinde valget med Pecresse og højrefløjspolitikeren Marine Le Pen som de største rivaler.

ritzau