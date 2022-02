Mange kan genkende hendes ansigt fra fjernsynet. Nu er hun tvunget til at gemme sig bag et mundbind

Marzia Hafisi var tv-vært og forsørgede sine søstre. Trusler fra Taleban fik hende til at gå fra jobbet. I dag skjuler hun sit ansigt, når hun går på gaden, og gør sig klar til at kæmpe for Afghanistans kvinder.