På vej mod en ny krig? Her er fire afgørende ting, du skal lægge mærke til

Putins optrapning af Ukraine-konflikten udløser også et drama på ord. For er det en »invasion« eller noget mindre? Hvad betyder det for Vestens reaktion? Og hvorfor taler Putin om »fredsstyrker«? Politikens internationale kommentator peger på nogle af konfliktens ømmeste punkter.