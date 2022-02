Pludselig kigger de op og ser et russisk missil flyve hen over hotellet

Det kom ikke bag på folk i Østukraine, at Vladimir Putin ville angribe. Men de regnede ikke med, at han ville slå SÅ hårdt til. I Kramatorsk langt mod øst vågnede borgerne torsdag morgen til lyden af eksplosioner. I første omgang lod de ikke til at være særlig påvirkede af angrebet. Men op ad dagen gik det op for de fleste, at intet i Ukraine længere er som før.