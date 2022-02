Filip har boet i Danmark, siden han var 12 år. Nu er han fanget i Ukraine og frygter at ende som soldat

Til venstre ses et lille stearinlys, der lyser den mørke bunker op. Fredag aften sad Filip med 50 andre mennesker i bunkeren under jorden, mens russerne angreb den østukrainske by Sumy. Poserne indeholder mad og varmt tøj, som hurtigt blev pakket sammen. Til højre ses et luftgevær, som Filips bror har stående ved døren for at forsvare sig selv.