Desperation og vrede driver hver dag tre franske landmænd ud i selvmord

Ukraine-krigen viser, at Europas landbrugsmodel ikke fungerer. Vi er afhængige af Rusland for at kunne producere fødevarer, men alligevel hænger Bruxelles og de to franske præsidentkandidater fast i forældede løsninger, siger vred fransk landmand.