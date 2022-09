Analyse: Joe Biden har fået ny selvtillid inden midtvejsvalget – i nat så vi, hvordan han vil angribe republikanerne

Med godt to måneder til midtvejsvalget i USA kastede præsident Joe Biden sig med en konfrontatorisk tale – og fornyet selvtillid – ind i valgkampen. Demokraternes håb om at genvinde mindst det ene kammer i Kongressen vokser dag for dag, og talen afslørede, hvordan Biden tror, de kan gøre det.