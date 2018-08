Ni mordforsøg i »hadets sommer«: Vold, mord og hadefuld retorik mod migranter er opskriften på stor politisk succes i frygtens Italien

Her er fire mord og mordforsøg mod migranter

Racismen har bredt sig i Italien hen over sommeren 2018. På to måneder har Italien oplevet ni mordforsøg mod migranter. Her er fire eksempler:

Faglig leder myrdet

02.06, Calabrien. Soumaïla Sacko fra Mali, gift og far til en femårig datter, blev skudt i Calabrien. Han forsøgte at organisere de titusindvis af afrikanske daglejere, som for en meget lav timeløn arbejder i landbruget. Bag mordet står sandsynligvis de såkaldte caporali, som hyrer og kontrollerer arbejderne, ofte i ledtog med mafiaen. Andre organisatorer har været ofre for overfald og mordforsøg.

Tjener skudt i maven

20.06, Napoli. Flere dokumentationscentre har opregnet 33 hate crimes i Italien i juni og juli. En 21 år gammel tjener fra Mali blev offer for et af dem, da flere mænd skød ham i maven i Napoli. Gerningsmændene løb storgrinende bort, mens offeret blev indlagt på hospitalet. Flere tjenere og barmænd af afrikansk oprindelse har den seneste tid været udsat for vold.

To nigerianere skudt

11.07, Latina. Ukendte gerningsmænd skød to nigerianere, der ventede på en bus. Få dage senere, 17. juli, blev en elektriker fra Kap Verde skudt i ryggen i Vicenza, mens han arbejdede. Samme dag blev en senegaleser gennemtævet i Partinico på Sicilien med ordene: »Skrub af, beskidte neger«. Stadig samme dag skød en mand i Rom på et 13 måneder gammelt barn fra en romafamilie i Rom.

Myrdet under flugt

28.07, Aprillia. Efter en biljagt på formodede tyve, som endte i en ulykke, kastede forfølgerne sig over den ene af de påståede tyve. De gennembankede ofret, som stammer fra Marokko. Marokkaneren døede senere af sine kvæstelser på hospitalet, mens gerningsmændene forsøger at fremstille sig som agtværdige borgere på jagt efter kriminelle.

