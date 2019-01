Han er meget bevidst om, hvor dyrt han kan sælge sig selv: Hvideruslands diktator samarbejder både med EU og Rusland

Aleksandr Lukasjenko er skånselsløs over for sine modstandere, men alligevel giver EU millioner af kroner til Hvideruslands grænseovervågning.

FOR ABONNENTER

Han vil allerhelst kendes som bat’ka. Det er det russiske bondeord for en traditionel lillefar. Og når han mødes med alverdens statsledere, sørger han også for at lægge ansigtet i de rette, rare, smilende folder, når han trykker hånd med Ruslands præsident Vladimir Putin, Ukraines præsident Petro Porosjenko eller overhovedet for den russisk-ortodokse kirke, Kirill af Moskva.