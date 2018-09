McCains datter sender stikpille til Trump: »Amerika har hele tiden været stort« Meghan McCain holdt en tårevædet tale ved mindeceremonien for sin far, John McCain.

I dag var politiske kollegaer og fjender, familie og venner samlet i Washington, D.C for at hylde den afdøde senator og tidligere republikanske præsidentkandidat John McCain.

Her var både George W. Busk og Barack Obama på talerstolen. Alligevel er det McCains datter Meghan, som løber med verdenspressen opmærksomhed.

I skjulte kommentarer sendte hun stikpiller til sin fars politiske modstander, USA's nuværende præsident, Donald Trump, og hans slogan 'Make America great again'.

John McCains Amerika behøver ikke at blive gjort stort igen, for Amerika har hele tiden været stort Meghan McCain

»John McCains Amerika behøver ikke at blive gjort stort igen, for Amerika har hele tiden været stort«, sagde Meghan McCain, hvis kommentar blev mødt med stor applaus fra tilhørerne i kirken.

Ingen som McCain

John McCain var krigspilot under Vietnam-krigen, hvor han overlevede nedskydning og tilfangetagelse. I talen hyldede hun hans mod, og distancerede ham fra andre »mænd«, som ifølge hende aldrig kommer i nærheden af hendes fars bedrifter.

»Vi er samlet her i dag for at sørge over tabet af amerikansk storhed. Den rigtige slags, ikke billig retorik fra mænd, som aldrig kommer i nærheden af de dedikerede bidrag, min far gav så velvilligt«, sagde hun i sin tale, mens hun kæmpede for at holde tårerne tilbage«.

En samlet skare af amerikanske medier er enige om, at kommentarerne er rettet direkte mod den siddende amerikanske præsident, Donald Trump. En mand, som fem gange fik udsættelser, som forhindrede, at han kom til at gøre tjeneste i det amerikanske millitær i Vietnam-krigen.

»Vi lever i en æra, hvor vi slår ned på de gamle amerikanske heltes fejlbarlighed, mens ingen leder vil indrømme fejl og fiasko. Du (John McCain, red.) var en undtagelse og gav os et ideal at stræbe efter«, sagde Meghan McCain.

Klar kommentar til Trump

Efterfølgende har amerikanske politikere og journalister kommenteret på talen på Twitter.

Texas-senator Ted Cruz, som i 2016 konkurrerede mod Trump om at blive republikansk præsidentkandidat, skriver på Twitter, at Meghan McCains kommentarer er »særdeles kraftfulde«.

Beautiful rendition of Oh Danny Boy at ⁦@SenJohnMcCain⁩ funeral. A powerful remembrance of an American hero, who fought & bled for our Nation. The remarks by ⁦@MeghanMcCain were particularly powerful, showing a daughter’s love for her father. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/K6plulVf6F — Ted Cruz (@tedcruz) September 1, 2018

»Tag ikke fejl«, skriver Susan Glasser, international politisk kommentator på tv-stationen CNN om den applaus, der mødte Meghan McCains budskaber. Den er ikke »standard«.

Make no mistake: the applause ringing out at the Cathedral when Meghan McCain says 'America has no need to be made great again because America was always great' is not standard. Never heard applause at a funeral here before. — Susan Glasser (@sbg1) September 1, 2018

En klummeskribent fra den britiske erhvervsavis Finansial Times skriver, at hele mindehøjtideligheden var »en gigantisk skjult kommentar mod Trump« og at »forestillingen« er historisk.

Entire McCain memorial - from the words of Lieberman, Kissinger, Bush, Obama & others, to the applause they receive - is a giant subtweet against Trump. There has never been quite such a spectacle against a sitting president. — Edward Luce (@EdwardGLuce) September 1, 2018

Meghan McCain er 33 år og journalist på den amerikanske tv-station ABC.