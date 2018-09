Har skrevet en lang række bøger om amerikanske præsidenter og har været med til at vinde to Pulitzerpriser.

Var med til at afdække Watergate-skandalen i begyndelsen af 1970’erne, en sag, der væltede præsident Richard Nixon.

75 år og redaktør på The Washington Post, hvor han i mange år har arbejdet som undersøgende journalist.

Bob Woodward er særligt svær at afvise – spørg bare Trump selv Bob Woodwards nye bog tegner et alarmerende, men også velkendt billede af USA’s præsident. Donald Trump går som ofte før til modangreb, men denne gang er han oppe imod et journalistikon med en særlig troværdighed.