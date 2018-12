Læs hvorfor: Trump-nederlag om muren kan sende 800.000 hjem fra arbejde

Donald Trump vil have sin mur på grænsen til Mexico med i den amerikanske finanslov. Men han skal overbevise Senatet om, at det skal give ham penge til muren.

»We’re going to build a wall«.

De berømte ord, som USA’s præsident, Donald Trump, sagde igen og igen, da han førte præsidentvalgkamp i 2016, spøger stadig.

Donald Trump kæmper nemlig stadig hårdt for at få sin mur på grænsen mod Mexico finansieret, og i sidste øjeblik fik han i nat presset Repræsentanternes Hus til at afsætte hele 5,7 milliarder dollars, som svarer til 37,2 milliarder kroner, på næste års finanslov til muren.

Det er i sidste øjeblik, at præsidenten og Repræsentanternes Hus har godkendt en finanslov. Hvis der ikke ligger en godkendt finanslov klar, når amerikanerne vågner op lørdag morgen, vil 800.000 statsfunktionærer blive lockoutet. Det vil sige, at de enten blive bedt om at blive hjemme eller at komme på arbejde uden at få løn.

Men selv om Repræsentanternes Hus nu har vedtaget at afsætte 5,7 milliarder dollars til Trumps mur, er præsidenten kun halvvejs i mål. Han mangler nemlig stadig at overbevise Kongressens andet kammer, Senatet.

Her skal minimum 60 senatorer godkende finanslovsforslaget inden midnat til lørdag amerikansk tid, og det er her, det bliver problematisk for Trump. For selv om republikanerne sidder på flertallet i Senatet, er det kun 51 af de 100 senatorer, som er republikanere, og mange af dem er ikke begejstrede for at støtte muren. Trump skal altså også overbevise mindst 9 demokrater om at finansiere muren.

Og det er ved at være sidste chance for Trump til at overbevise Kongressen om at give ham pengene. For den 3. januar er det skiftedag i Repræsentanternes Hus, og så bliver det endnu sværere. Det betyder, at republikanerne mister flertallet i huset, og Trump skal overbevise sine demokratiske modstandere om at støtte hans mur. Det vurderes at være noget nær umuligt.

Situationen er altså særdeles fastslåst i Washington. For enten skal Donald Trump opgive sit valgløfte om at bygge muren, eller også skal de demokratiske senatorer være villige til at afsætte de mange milliarder til at bygge den.

Dermed tyder meget på, at amerikanerne må indstille sig på julekaos, hvis Trump holder fast i sit krav. Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

»Han får ikke 5,7 milliarder dollars til en mur. Det tror jeg godt, vi kan gå ud fra. Hvordan han har tænkt sig at komme ud af det, det ved jeg ikke. Efter nytår kommer der et demokratisk flertal i Repræsentanterns Hus, som med tilbagevirkende kraft kan give løn til de offentlige ansatte, som har været lockoutet, fordi der ikke var noget budget til at give dem løn«, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Hvem går det ud over?

Det er ikke alle, der arbejder for den amerikanske stat, som bliver sendt hjem. Store dele af finansloven er nemlig allerede er stemt igennem. Men mere end 800.000 statsarbejderes skæbne er endnu ikke afgjort.

Over 420.000 skal på arbejde uden løn. Det er blandt andet 16.742 fængselsbetjente, 13.709 FBI-agenter og 4.399 narko-agenter.

Op mod 88 procent af medarbejderne i USA’s ministerium for indenlandsk sikkerhed skal også arbejde gratis. Det er blandt andet 53.000 medarbejdere i transportforvaltningen, 54.000 told- og grænsevagter, 42.000 medarbejdere hos kystvagten og 5.000 brandfolk.

Så mere end 380.000 medarbejdere får besked på, at de skal lade være med at komme på arbejde. Det gælder store dele af medarbejderne i handelsministeriet (86 procent), NASA (96 procent), og skovarbejderne i National Park Service (80 procent).