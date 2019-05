USA's sanktioner mod Nord Stream 2 kan splitte Europa i to

Fakta

Den russiske gasledning Nord Stream 2

Nord Stream 2 har det russiske energiselskab Gazprom i ejerkredsen. De søgte i april 2017 om at føre en 1.224 kilometer lang gasledning gennem dansk søterritorium syd om Bornholm. Men da danske politikere fik nys om planerne, blev de bekymrede. Derfor vedtog Folketinget kort efter en lov, der gør det muligt at sige nej til gasledningen af sikkerhedsmæssige årsager. Man frygter blandt andet, at Rusland med gasledningen sikrer sig et økonomisk og politisk instrument, der vil true Europas sikkerhed.

Nord Stream 2 har nu søgt om at føre rørledningen nord om Bornholm. Det er ikke dansk søterritorium, og derfor kan Danmark ikke blokere for projektet. Danmark har også selv foreslået en tredje rute, der går hen over den danske kontinentalsokkel og uden om dansk territorium.

Nord Stream 2 er den anden gasledning fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen.

Gasledningen skal årligt transportere 55 milliarder kubikmeter naturgas.

Gasmængden er nok til at forsyne 26 millioner europæiske hjem.

I Nord Stream 2 ejer det russiske statsselskab Gazprom over halvdelen af aktierne.

