Massemordere kan imødese dødssprøjten: USA genoptager henrettelser med lægemiddel, som før gav dansk medicinalfirma problemer

Når den amerikanske regering efter 16 års pause nu har besluttet igen at begynde at henrette dødsdømte, der er dømt i det nationale domstolssystem, vil det ske med indsprøjtninger af det samme lægemiddel, pentobarbital, som for 8 år siden vakte stor opstandelse i Danmark.

Dengang i 2011 ville flere amerikanske delstater anvende stoffet på deres dødsgange, og det viste sig, at det blev markedsført af det danske medicinalfirma Lundbeck. Lundbeck slog syv kors for sig og kæmpede imod, at medicin på deres hylder skulle bruges til at slå ihjel med.

Men denne gang kan det danske multinationale firma med hovedsæde i Valby helt melde hus forbi. Ifølge Lundbecks pressechef, Mads Kronborg, er pentobarbital for længst væk fra Lundbecks sortiment.

»Der har været mange misforståelser om det stof. Lundbeck har jo ikke udviklet pentobarbital, det er heller aldrig blevet produceret af os, men det var et lægemiddel, vi fik med i købet, da vi købte et amerikansk selskab i 2009. I 2011 solgte vi rettighederne til pentobarbital videre til et andet amerikansk firma, og vi har intet at gøre med det stof mere«, forklarer Mads Kronborg.

Pentobarbital døser og dræber

De enkelte amerikanske delstater bestemmer fortsat selv, om de vil gøre brug af dødsstraf i deres retssystemer, og det gør flere stater, men på føderalt plan er ingen blevet henrettet siden 2003.

Der er dog fortsat faldet domme om dødsstraf, de er bare ikke eksekveret. På daværende præsident Barack Obamas ordre blev en undersøgelse sat i gang i 2014 om problemerne med at bruge dødelige indsprøjtninger. Blandt andet havde det vist sig, at den kombination af stoffer, der før blev injiceret i de dødsdømte, påførte de dødsdømte svære lidelser og fysiske skader.

Nu er den tekniske gennemgang slut, og henrettelser på føderalt plan kan igen gennemføres, har det amerikanske justitsministerium fastslået.

Og ministeriet har peget på, at pentobarbital er det rette middel at anvende for at undgå ikke-tilsigtede virkninger, som opstod i forbindelse med kombinationen af tre lægemidler, der tidligere blev anvendt i føderale henrettelser.

Pentobarbital er et potent beroligende middel, der sænker kroppens funktioner, inklusive nervesystemet, til det punkt, at man dør. Sådan lyder beskrivelsen af pentobarbitals virkemåde.

Det konkrete produkt med indholdsstoffet pentobarbital, som Lundbeck havde på hylderne i perioden 2009-11, hedder Nembutal. Da flere amerikanske delstater i 2011 overvejede at bruge det til henrettelser, var det i strid med dansk lov, og Lundbeck stoppede med at sælge det til fængsler i amerikanske stater med dødsstraf. Indtil det danske firma altså helt skaffede sig af med den kontroversielle vare.

Uheldig virkning på dødsgangen

I dag findes en række andre versioner af pentobarbital på markedet, efter at lægemidlet ikke længere er beskyttet mod konkurrence, fortæller pressechef i Lundbeck, Mads Kronborg.

Texas begyndte således at bruge pentobarbital til henrettelse af dødsdømte i 2012, og året efter fulgte Missouri. Og nu følger den amerikanske stat altså efter.

Ifølge det amerikanske magasin Intelligencer er det dog ikke uden uventede problemer. Fem af de 11 indsatte henrettet i Texas i 2018 klagede over en smertefuld ’brændende’ fornemmelse, da lokalt fremstillet pentobarbital gik gennem deres årer.

Avisen Washington Post beskriver den procedure, der skal findes sted i forbindelse med føderale henrettelser, og hvor der i forbindelse med genoptagelsen af henrettelser er skrevet et nyt tillæg. Den ligner ikke helt en tidligere protokol fra 2008.