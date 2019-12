Overblik: Sådan kommer historisk sag mod Trump til at forløbe Repræsentanternes Hus har stemt for en rigsretssag mod Donald Trump. Bliv klogere på det videre forløb her.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et efterår med afhøringer og undersøgelser har natten til torsdag dansk tid nået et foreløbigt klimaks, efter at Repræsentanternes Hus har stemt for at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Et flertal af medlemmerne af Repræsentanternes Hus - som er det ene af Kongressens to kamre - mener, at der er grundlag for at føre en rigsretssag mod præsidenten.

Læs her, hvordan sagen forløber herfra:

Rigsretssagen skal føres i Senatet - det andet kammer i Kongressen. Det er kun være tredje gang i USA's historie, at der føres en rigsretssag mod en amerikansk præsident.

Præsidenten for den amerikanske højesteret skal fungere som retsformand, mens medlemmerne af Senatet fungerer som en slags nævninger.

I Senatet skal de anklagepunkter, der er blevet fremsat i Repræsentanternes Hus, afprøves med blandt andet vidneafhøringer - nogenlunde som ved en almindelig retssag.

Til sidst skal Senatets 100 medlemmer stemme om, hvorvidt Donald Trump efter deres opfattelse har gjort sig skyldig i de anklager, der er fremsat.

For at han kan afsættes som præsident, kræver det to tredjedeles flertal - altså at mindst 67 af Senatets 100 medlemmer stemmer for.

Da Det Republikanske Parti sidder på godt halvdelen af pladserne i Senatet, vil det betyde, at en række republikanere skal vende Donald Trump ryggen, og det vil næppe ske.

Men sker det, vil det koste ham embedet som præsident.

Kilder: Ritzau og Kongressen.com.

ritzau