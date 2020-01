Topdemokrat: Det bliver ikke en retfærdig rigsretssag

Automatisk oplæsning Beta

Demokraten Adam Schiff, der leder det hold, der skal fungere som anklagere i rigsretssagen mod præsident Donald Trump, siger, at det ikke bliver en fair retssag.

Han anklager den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, for at underløbe rigsretssagen ved at forhindre, at der kan indkaldes vidner og udleveres dokumenter.

Trump er anklaget for magtmisbrug. Han skal have forsøgt at afpresse Ukraine til at finde snavs om hans politiske modstander Joe Biden, der er tidligere demokratiske vicepræsident

»Det er ikke opskriften på en proces for en retfærdig retssag, og det amerikanske folk ønsker desperat at tro på, at Senatet vil give både præsidenten og Repræsentanternes Hus en retfærdig retssag«.

Det siger Schiff, der leder efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Rigsretssagen indledes senere tirsdag i Senatet. Her skal de 100 senatorer optræde som nævninger.

Senatet består af 53 republikanske senatorer og 47 demokratiske. Det er flertallet, der bestemmer, hvordan processen skal være.

