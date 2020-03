Derfor kan coronavirussen blive Trumps Waterloo

Efter i ugevis at have nedtonet smittefare, givet forskere mundkurv på og selv nægtet at blive testet har præsident Donald Trump erklæret krisetilstand i USA. Otte måneder inden amerikanerne skal stemme, truer coronavirussen hans genvalg, skriver USA-korrespondent Sandra Brovall i denne analyse.

Præsident Trump så overrasket ud, da medicinalfirmaets direktør undveg hans udstrakte hånd og i stedet stak sin albue frem til en hilsen.

»Åh«, udbrød Trump forundret og trak hånden til sig.

Direktøren, der afviste håndtrykket, var sammen med virksomhedsejere og sundhedsansvarlige personer inviteret med på præsident Trumps pressemøde i Det Hvide Hus’ Rosenhave fredag.

Her erklærede præsidenten krisetilstand i USA på grund af coronavirussen. En erklæring mange har efterlyst, da den i praksis frigiver op til 50 milliarder dollar til USA’s føderale katastrofeberedskab, Fema, der kan hjælpe myndighederne i delstater ramt af corona.

Albuehilsnen kom efter, at Trump netop efter tur havde givet de fremmødte hånden. Noget sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man holder sig langt fra lige nu. Men som det har været siden corona begyndt at sprede sig i USA, er Trump selv det værste eksempel på, hvordan amerikanerne skal agere i denne krisetid.

Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix Bruce Greenstein, vicepræsident i firmaet LHC Group tilbyder Trump sin albue i stedet for at tage imod hans håndtryk.

I ugevis har Trump nedtonet smittefaren, han har sammenlignet corona med en almindelig influenza, kaldt virussen »fremmed«, klandret Kina for at undfange den, og Europa for at sprede den.

Trump har beskyldt medierne såvel som demokraterne for at sprede unødvendig frygt og skade økonomien kun for at ramme ham. Han har givet sine egne sundhedseksperter mundkurv på, når de har sagt, at virussen var mere dødelig end influenza.

Selv da det stod klart, at han i weekenden havde været i tæt kontakt med den brasilianske præsident Bolsonaros kommunikationschef, der er smittet, har han afvist at blive testet. En afvisning han gentog på pressemødet i Rosenhaven, for så kort efter at ændre sit svar til, at han måske ville gøre det i den nærmeste fremtid. Tre mennesker, som præsidenten mødte i weekenden, er nu testet positive.

Præsident Trump har kort sagt gjort, som han plejer: Afvist at lytte til videnskab, forsøgt at skabe frygt for »fremmede«, skudt skylden på andre og udpeget sig selv til det største offer.

Tror på Trump

Epidemien har han håndteret, som man ville gøre i et diktatur. Misinformation, modstridende oplysninger, censur, fralæggelse af ansvar. Og han har fået mange amerikanere til at tro på sig.

I det Trump-begejstrede område The Villages, et af Floridas største områder for pensionister, den mest sårbare gruppe, sagde en 64-årig pensionist kvinde til Washington Post dagen før pressemødet i Rosenhaven:

»Jeg er bare en person, der giver hånd og kram. Det her (corona) lader til at være blevet blæst ud af proportioner«.

Hun ærgrede sig over, at hendes krydstogt var aflyst og havde tænkt sig at fortsætte sit liv, som om intet var hændt. Præcis som hendes præsident.

Det på trods af at corona i skrivende stund er konstateret i 49 ud af 50 stater – kun West Virginia var ifølge The New York Times coronafri – og at eksperter denne uge har meldt ud, at antallet af smittede, mindst 2.170 per lørdag morgen dansk tid, kan være 10 gange så stort, da man ikke kan teste på grund af akut mangel på coronatest. En knaphed der er opstået, fordi USA’s forbundsregering har afvist at bruge testen udviklet af Verdensundhedsorganisationen WHO. I forhold til andre coronaramte lande har USA udført utrolig få test.

Også i coronatider har Trump været omgivet af rygklappere, der undlader at sige ham imod, roser ham og præsenterer ham for de bedst tænkelige scenerier. Som de undersøgende Washington Post-journalister Philip Rucker og Carol Leonnig konstaterer i bogen ’Very Stable Genius’, er tiden for længst forbi, hvor der var »voksne i rummet«, der kunne forhindre Trumps værste impulser. De voksne, såsom tidligere stabschef general Kelly, er for længst fyret eller har forladt bygningen.

Tilbage er folk som vicepræsident Pence, hvis vigtigste opgave synes at være at rose Trump til trods for, at han og præsidenten adskillige gange har udtalt sig med modstridende fakta om krisens alvorlighed. Det gjorde han også i rigelige mængder i Rosenhaven, hvor han lovpriste Trump for nu at skaffe flere test. I virkeligheden ved man ikke præcis, hvornår de akut manglende test kan leveres, sagde eksperter efter Trumps pressemøde.

Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix Præsident Trump vender sig mod vicepræsident Pence, der står i spidsen for bekæmpelse og håndtering af corona.

Økonomisk dyk efter tale

Der er ikke megen tvivl om, at Trump hidtil har nedtonet krisen for at forhindre, at den skulle påvirke økonomien. Der er otte måneder til, at amerikanerne skal stemme. Står USA i en økonomisk krise, har Trump mistet sit bedste argument for, hvorfor han bør vinde. Få siddende præsidenter med en god økonomi har tabt et præsidentvalg.