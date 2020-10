Efter dages kritik: Trump fordømmer nu omstridt gruppe og hvidt overherredømme

USA's præsident, Donald Trump, fordømmer højrefløjsgruppen Proud Boys og alle tilhængere af hvidt overherredømme. Det siger han til Fox News natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trumps afstandtagen kommer, efter at præsidenten har mødt kritik i blandt andet Det Republikanske Parti for udtalelser om gruppen, der kunne opfattes som opildnende.

»Jeg fordømmer alle 'white supremacists' (tilhængere af hvidt overherredømme, red.), jeg fordømmer Proud Boys. Jeg ved ikke meget om Proud Boys, men jeg fordømmer dem«, siger han til Fox News.

De kontroversielle kommentarer om gruppen kom natten til onsdag dansk tid under en tv-debat med Trumps demokratiske udfordrer til præsidentposten, Joe Biden. Her blev Trump af moderator Chris Wallace fra Fox News spurgt, om han ville tage afstand fra gruppen Proud Boys, der går ind for hvidt overherredømme.

Til det svarede Trump blandt andet:

»Proud Boys, stand back and standby (træk jer tilbage, og hold jer klar, red.)«.

Trumps udsagn er blevet til T-shirts

Trump har siden præciseret udtalelsen og sagt, at han blot mente, at gruppen skulle holde sig tilbage, og at han ikke kendte gruppen. Han opfordrede samtidig Proud Boys til at lade »politiet gøre sit arbejde«. Herefter tilføjede han dog hurtigt, at »det virkelige problem« er voldelige grupper på venstrefløjen.

Højrefløjsgruppen Proud Boys er blevet kendt for at komme i klammeri med antiracister. Den består udelukkende af mænd og er blandt andet imod indvandring. Medlemmer fremtræder ofte bevæbnet.

Flere hos Proud Boys har efter Trumps optræden i tv-debatten taget ordene »stand back and stand by« til sig. Der er blandt andet dukket Proud Boys-T-shirts op med ordene på.

Trump har til gengæld flere gange opfordret Biden til at fordømme Antifa, en løst organiseret antifascistisk bevægelse, som ofte er stødt sammen med Trump-tilhængere.

ritzau